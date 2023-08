Possível causa da morte de Angus Cloud é revelada por sua mãe

Mãe de Angus Cloud fez a chamada para a polícia após a morte do filho e revelou o que pode ter causado a morte dele

A morte do atorAngus Cloud, que atuou na série Euphoria, aos 25 anos de idade chocou os fãs nesta semana. Ele faleceu na casa de sua família, em Oakland, nos Estados Unidos, e a mãe dele foi a responsável por ligar para o serviço de emergência para pedir ajuda após encontrar o filho sem vida. Inclusive, ela pode ter revelado a possível causa da morte dele .

De acordo com o site TMZ, a mãe de Angus ligou para serviço de emergência por volta das 11h30 da manhã e disse que seu filho sofreu uma possível overdose e estava sem pulsação. Então, a polícia foi ao local e declarou a morte do rapaz.

Quando a notícia da morte dele foi divulgada, pessoas ligadas a ele informaram para a imprensa internacional que o ator sofria com problemas de saúde mental desde o funeral do seu pai e já tinha reportado pensamentos contra a sua própria vida. Ele estava com problemas para enfrentar a dor do luto e vivia na casa da família para receber apoio neste momento.

Família lamenta a morte de Angus Cloud

Logo depois da confirmação da morte do ator, a família de Angus Cloud divulgou uma mensagem para lamentar a partida precoce do rapaz. “É com o coração mais pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós em todos os caminhos. Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo", escreveram.

"Angus viva uma batalha contra sua saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos e em silêncio. Esperamos que o mundo se lembre dele por seu humor, risadas e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos processando essa perda devastadora”, finalizaram.