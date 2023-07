Morre Angus Cloud, ator de Euphoria, aos 25 anos de idade

Ator Angus Cloud vinha sofrendo com o luto de seu pai, que morreu na semana passada, informa família

Triste demais! Nesta segunda-feira, 31, saiu a notícia de que o ator Angus Cloud, de apenas 25 anos de idade, morreu. A informação vem do TMZ, site de fofocas norte-americano, mas a família do artista confirmou em uma nota sobre o falecimento do jovem.

“É com o coração dos mais pesados que dizemos adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus era especial para nós de muitas maneiras”, começou o comunicado enviado pela família, ao TMZ.

“Na semana passada ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio”, disse a família do ator.

Angus Cloud ganhou muito reconhecimento por sua atuação quando viveu o personagem Fezco, na série Euphoria, na qual foi revelado como ator. Durante as duas temporadas da produção, o personagem se destacou por ser um traficante de drogas que se preocupava com a protagonista, Rue, vivida por Zendaya.

Durante os poucos anos de sua carreira na atuação, Angus atuou em filmes como North Hollywood, de 2021, e The Line, de 2023. Em maio deste ano, Cloud havia anunciado que estaria em um filme de monstros dirigido pelos icônicos Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, dupla responsável por Pânico 6.

