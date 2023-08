Zendaya explica o porquê de deixar o relacionamento com Tom Holland fora das redes sociais

Tom Holland e Zendaya são par romântico na trilogia do Homem-Aranha e assumiram o relacionamento em 2021

Apesar de manterem o relacionamento fora dos holofotes e das redes sociais, Tom Holland e Zendaya, são um dos casais mais queridinhos de Hollywood. Em entrevista à Elle Magazine, publicada nesta quarta-feira, 23, a atriz falou sobre os motivos que os levam a manter o relacionamento longe dos holofotes.

A atriz falou que antes conseguia ter uma "vida normal", mas depois do sucesso de Euphoria e da trilogia de Homem-Aranha, ela percebeu que as coisas mudaram e ela era uma "celebridade" e segundo ela, foi "assustador".

“Depois do último ‘Homem-Aranha‘ e da última temporada de ‘Euphoria‘, houve uma mudança visceral [no interesse do público]. Antes, eu conseguia ir a lugares, entrar e sair. Mas em Boston, eu acabava voltando para casa. Todo mundo ia a um bar ou algo assim, e eu dizia: ‘Eu adoraria, mas acho que poderia estragar a noite de todo mundo’. Porque não vai ser divertido quando eu estiver lá'”, disse.

Ao perceber que a vida seria ainda mais exposta, ela decidiu o que ela iria ou não compartilhar. Ela tomou essa decisão após viajar para Veneza com seu cachorro, Noon e com o namorado e as fotos vazarem.

“Tive a ideia de que poderia andar por Veneza. Não, eu não posso. Tive que recolher o cocô [do meu cachorro] e pensei: ‘Senhor, por favor, não tirem uma foto minha catando a me*** do meu cachorro’. Há uma foto minha segurando a sacola, mas felizmente eles pouparam a parte de pegar [as fezes] e colocar na sacola”, lembrou.

Ela explicou então que não esconde nada, mas também não fica divulgando o romance ou partes mais privadas de sua vida nas redes sociais: “Partes da minha vida, eu aceito, serão públicas. Não posso deixar de ser uma pessoa ou viver minha vida e amar a pessoa que amo. Mas também tenho controle sobre o que escolho compartilhar”, esclareceu.

“Trata-se de proteger a paz e deixar as coisas serem suas, mas também de não ter medo de existir. Você não pode se esconder. Isso também não é divertido. Estou navegando mais do que nunca agora”, concluiu.

Em entrevista recente, o ator também falou sobre a decisão de manter o relacionamento o mais privado possível e relembrou como começaram o romance nos bastidores dos filmes da Marvel.