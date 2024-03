Virginia Fonseca ganha presente que custa meio milhão de reais

Zé Felipe surpreende ao dar presente caríssimo para a esposa, Virginia Fonseca, que está grávida do terceiro filho deles

A influenciadora digital Virginia Fonseca ganhou um presente luxuoso do seu marido, o cantor Zé Felipe. Ele surpreendeu a amada com uma joia que custa mais de meio milhão de reais e o formato do item também chamou a atenção.

Nas redes sociais, Virginia contou que ganhou um colar da grife Bvlgari em formato de cobra. O item é feito em ouro rosa 18 quilates e diamantes e custa mais de R$ 500 mil.

“Socorro, estou em choque absoluto com esse presente. Depois das Marias e do Zé Leonardo, é o melhor presente que você me deu”, disse ela, e completou: “Isso era o meu sonho de joia”.

Zé Felipe e Virginia Fonseca estão casados há três anos. Eles são pais de Maria Alice e Maria Flor, e esperam o nascimento de um menino, que vai se chamar José Leonardo.

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 3 anos de casados

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão comemorando três anos de casamento nesta terça-feira, 26. O casal, que se conheceu em 2020 e se casou um ano depois, celebrou essa data muito especial em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Virginia compartilhou um clique dos dois, que posaram juntinhos para a câmera. Ela ainda fez questão de adicionar fotos de suas duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, para integrar a homenagem.

Na legenda da publicação, ela se declarou para o filho de Leonardo. "Só consegui parar agora e claro que não deixaria de postar algo sobre nossos 3 anos de casados!! Comemorar essa data me faz refletir muito sobre como Deus é maravilhoso pra mim… Nem no meu melhor sonho eu me imaginava comemorando 3 anos de casada com o amor da minha vida, com 3 filhos e tudo isso com apenas 24 anos… Ainda temos MUITO MAIS anos pra viver e isso que me deixa muito muito muito feliz e grata!!!", iniciou ela. Confira a homenagem completa!