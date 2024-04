Noivo de Fernanda Paes Leme mostra o rosto da filha recém-nascida

Em nova foto na maternidade, o noivo de Fernanda Paes Leme, Victor Sampaio, apareceu com a herdeira dormindo em seu colo

Noivo da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, Victor Sampaio explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com sua filha recém-nascida, Pilar. Nos stories do Instagram, ele surgiu com a bebê no colo na maternidade e esbanjou fofura.

Na imagem, os fãs puderam ver o rosto da menina, que dormia tranquilamente com um look de tricô amarelo ouro no colo do pai coruja. “Nossa”, disse ele, que ainda colocou emojis de coração e apaixonado.

A pequena Pilar nasceu na quarta-feira, 17, em uma maternidade por meio do parto cesariana. O nascimento dela foi anunciado por Hugo Gloss nas redes sociais, quando ele postou uma foto feita logo após o parto.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão juntos desde janeiro de 2021. Eles ficaram noivos em 2022.

Victor Sampaio com a filha, Pilar - Foto: Reprodução / Instagram

View this post on Instagram A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss)

O noivado de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

A atriz Fernanda Paes Leme está noiva de Victor Sampaio e resolveu compartilhar o vídeo do pedido de casamento com os fãs. Em 2022, ela revelou que o noivado aconteceu durante um jantar com os amigos e ela ficou muito surpresa quando o amado se ajoelhou com o anel de noivado em mãos.

“Eu nunca pensei que fosse virar noiva, porque eu nunca pensei que quisesse ser noiva. Agora não penso numa forma diferente ser contigo, Victor Sampaio. Te amo!”, disse ela.

Logo depois, a artista revelou alguns detalhes da noite do pedido. “Curiosidades: eu fiquei realmente chocada e não sabia o que fazer. O Victor não lembra de nada do pedido porque ficou tão nervoso esperando eu responder que apagou tudo da mente. Dois noivos atrapalhados e felizes. E para quem está perguntando de onde é o anel, é Marisa Clermann Joias”, contou.