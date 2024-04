Antes da chegada de Pilar, Fernanda Paes Leme sofreu perda e passou por tratamento

Fernanda Paes Leme celebra a chegada da primeira herdeira, Pilar, após superar dificuldades para engravidar e enfrentar perda dolorosa; relembre

Na última quarta-feira, 17, Fernanda Paes Leme deu à luz sua primeira filha, Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio. No entanto, a atriz e apresentadora enfrentou uma perda dolorosa e precisou passar por tratamento para engravidar antes de celebrar a chegada de sua primogênita; confira o relato dela a seguir:

No final de 2022, Fernanda abriu o coração sobre a vontade de ser mãe e revelou que sofreu um aborto espontâneo no ano anterior em sua participação ao podcast ‘Mil e uma tretas’: “Fiquei em choque e muito feliz. Contei para o Victor que ficou mais feliz ainda. No dia seguinte voltei para São Paulo. Cinco dias depois tive um sangramento e descobri”, ela relatou.

"A primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para o outro é você. Você tem que administrar a sua dor e a dor do outro. Todo mundo te fala: ‘é normal’. Não! Normal não pode ser. Pode ser comum. As pessoas tentam amenizar a sua dor mas tudo que você quer é um abraço. Fiquei muito mal. Vi ali que queria ser mãe, até então não queria”, Fepa desabafou e evitou o assunto por um tempo.

"Estou vivendo isso há dois anos, desde que eu perdi um filho. Me sinto grávida há dois anos. Vivendo essa dor, essa angústia. O que fazer, o que tentar", ela contou o impacto emocional ao retornar ao podcast já grávida de sua primeira herdeira. Após enfrentar a perda, Fernanda também revelou que iniciou o processo para o congelamento de óvulos, mas enfrentou desafios.

Na época, a apresentadora descobriu que enfrentava duas condições: endométrio fino e endometrite. Diante do diagnóstico, Fepa decidiu iniciar o tratamento e começou a pesquisar opções para passar por uma fertilização in vitro. Foi durante esse processo que ela recebeu a feliz notícia de que estava esperando sua primeira filha.

"Dei bingo no combo inteiro de perda gestacional de uma gravidez inesperada + luto gigante e certeza que era pra ser + desenganada pela médica sobre engravidar naturalmente + busca pela FIV + engravidar antes do processo. Dei uma choradinha com o som da vida, boa jornada para vocês” ela celebrou em suas redes sociais e agora comemora a chegada da bebê:

Noivo de Fernanda Paes Leme mostra rostinho da filha:

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme já é mamãe! Ela deu à luz Pilar, sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio, na quarta-feira, 17, em uma maternidade. De acordo com o site Hugo Gloss, a bebê veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg por meio do parto cesariana. O papai coruja não se conteve e já exibiu o rostinho da herdeira; veja a foto.