Fernanda Paes Leme chora ao revelar aborto espontâneo: "Uma perda invisível"

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 21h04

Fernanda Paes Leme (39) revelou que sofreu um aborto espontâneo o final do ano passado. A atriz e apresentadora, que está noiva de Victor Sampaio, contou em entrevista ao "Mil e Uma TrEtas" que perdeu o bebê que estava esperando poucos dias após a descoberta da gestação.

"Acho que as pessoas devem estar pensando o que a Fepa está fazendo aí. É difícil a gente falar sobre determinados assuntos. Se é difícil passar, falar é mais ainda. Eu vou chorar com certeza mais", começou a atriz. "Quando a Julia me chamou para vir aqui, eu pensei p*rra: 'Será que eu vou falar sobre isso?'. Porque é uma coisa que está dentro de mim, só para mim. E para pouquíssimas pessoas que convivem comigo", confessou.

Emocionada, Fernanda falou sobre a importância de falar sobre o aborto. "Só que, ao mesmo tempo, é muito importante as pessoas saberem que tem várias histórias sobre isso, sobre esse tema, que ainda é tão difícil de você falar. Porque o aborto é uma perda invisível. É um luto que você vive, de algo que você nunca viu a cara. Nem uma peça, foto, nada, para você lamentar, o que acontece quando você perde alguém", acrescentou.

A atriz, então, revelou como descobriu a gestação. "Eu vivi isso de uma forma totalmente inesperada. Eu não estava tentando, não estava querendo naquele momento. Comigo o que aconteceu foi que eu tive muitos problemas com o DIU de cobre, me dava muitas cólicas. Quando eu tirei o DIU, no mês seguinte, a menstruação não veio. Aí meu peito, já pesado, eu vivendo alguns sintomas de gravidez, sem saber que aquilo estava acontecendo. Decidi fazer um teste", revelou ela, que na época estava em Salvador, na Bahia.

"Meu irmão estava em Salvador. Eu não queria falar com o Vitor, meu parceiro, e pedi para o meu irmão comprar o teste. Aí veio os dois tracinhos. Eu fiquei em choque. Pensei em elaborar para este ano. Contei para ele [Vitor], e ele ficou mais feliz do que eu", disse ela, recordando que alguns dias após a descoberta, quando já estava em São Paulo, perdeu o bebê. "Cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido", lamentou.

Fernanda também falou sobre como foi revelar para o noivo que perdeu o bebê. "A primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para o outro é você. Você e tem que administrar a sua dor e a dor do outro", disse ela, que ainda falou sobre como as pessoas tentam amenizar a perda do bebê. "Vem aquela coisa de: 'Acontece, mas melhor assim'. Mas na verdade você só precisa de apoio e um abraço. Eu fiquei muito mal, porque vi ali que eu queria ser mãe, porque antes eu achava que não queria. Eu descobri ali que eu queria. Foi uma perda muito solitária", completou.

