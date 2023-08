Fernanda Paes Leme abre o coração sobre desejo de ter filhos após sofrer aborto

Apresentadora Fernanda Paes Leme desabafa sobre aborto espontâneo e revela se ainda tem o desejo de construir uma família

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou suas redes sociais na última quarta-feira, 2, para abrir o coração sobre um momento doloroso em sua vida pessoal. Ao ser questionada por um seguidor sobre a vontade de ter filhos, a artista relembrou o período delicado em que enfrentou um aborto espontâneo.

Em uma caixinha de perguntas, um fã quis saber: “Você pretende contar para gente sobre gravidez/tratamento para engravidar ou esse assunto é privado?”, Fer foi sincera em sua resposta: ”Eu não exponho tudo aqui, né? Vocês sabem e acho incrível que também não me cobram mesmo tendo curiosidade”, iniciou.

“Eu falei sobre o aborto que sofri final de 2021 no Podcast Mil e Uma Tretas, escolhi falar ali sobre algo tão delicado porque sabia que seria acolhida naquele ambiente seguro pra mim. Recebo muitas mensagens até hoje”, Fernanda relembrou o aborto espontâneo. A apresentadora perdeu o bebê poucos dias após a descoberta da gestação.

Fernanda ainda revelou que iniciou o processo de congelamento de óvulos: “A verdade é que depois eu não tentei mais, foquei em congelar meus óvulos, e meu processo não foi tão simples, fiz vários ciclos e tudo envolvendo maternidade estava muito latente pra mim. Depois descobri algumas outras dificuldades que um dia falarei sobre”, ela desabafou.

Mesmo em meio as dificuldades, Fernanda contou que ainda tem o desejo de ser mãe e a esperança de construir uma família com seu noivo, Victor Sampaio: “Mas me dei férias desse assunto, precisava sabe? Então, tô de férias e um dia a gente fala disso, ta?! A vontade segue aqui e o futuro a Deus pertence”, ela concluiu.

Fernanda Paes Leme abre o coração sobre desejo de ter filhos - Reprodução/Instagram

Fernanda e Victor estão juntos desde janeiro de 2021 e noivaram em maio do ano passado, pouco meses após a perda gestacional, quando a apresentadora abriu o coração sobre o aborto: “Eu fiquei muito mal, porque vi ali que eu queria ser mãe, porque antes eu achava que não queria. Eu descobri ali que eu queria. Foi uma perda muito solitária", ela relatou na época.

