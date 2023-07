Fernanda Paes Leme revela que já fez sexo com uma mulher: "Curiosidade"

No podcast "Quem pode, pod", Fernanda Paes Leme fala sobre sua experiência sexual com uma mulher

Em novo episódio do seu podcast "Quem Pode, Pod", a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme fez uma revelação inédita que surpreendeu o público. Em conversa com Bruna Linzmeyer, ela revelou que teve experiências na cama com uma mulher.

Em trecho divulgado pelo jornal O Globo, a atriz conta sobre sexo com outra mulher: "Minha única experiência foi com uma amiga, quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas, porque nenhuma sabia... tenho certeza que [hoje] se eu transar com uma mulher eu vou gostar", disse Fernanda.

O episódio com Bruna Linzmeyer irá ao ar nesta terça-feira, 4 de julho, no canal do "Quem Pode, Pod" no YouTube. No mesmo programa, a atriz e as apresentadoras irão comentar sobre diversos assuntos relacionados à sexualidade, incluindo algumas de suas intimidades. Confira a chamada:

BRUNA LINZMEYER FALA SOBRE HETEROSEXUALIDADE COMPULSÓRIA

Conhecida como ativista do movimento feminista e do movimento LGBTQIAPN+, a atriz Bruna Linzmeyer aproveitou seu espaço no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme para falar sobre heterosexualidade compulsória.

"Um dia, senti tesão por uma mulher e dei em cima dela, a gente ficou e transou. Aí, olhando para trás, entendi que era sapatão há muito mais tempo", disse Bruna. Logo em seguida, ela relembra sobre suas primeiras relações com garotas: "Depois, achei várias fotos minhas aos 13 anos beijando uma amiga. Foi um caos interno. Falei: 'Quanta coisa eu poderia ter vivido com essa namorada se eu soubesse'. Não consegui enxergar isso por causa da heterossexualidade compulsória. A gente é criada para ser hétero."

Vale ressaltar que o termo heterosexualidade compulsória, usado pela atriz no podcast, consiste em comportamento e padrões hétero-cis que obrigam pessoas LGBTQIAPN+ a se enquadrarem nestas normas. Isso resulta na dificuldade do processo de autoconhecimento e autoaceitação de indivíduos da comunidade LGBT.