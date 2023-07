Giovanna Ewbank choca ao se exibir de biquíni na piscina: 'Monumento de mulher'

De biquíni, Giovanna Ewbank choca ao se mostrar em dia na piscina com Bruno Gagliasso em Noronha

A apresentadora Giovanna Ewbank parou tudo com novas fotos curtindo Fernando de Noronha com o marido, o ator Bruno Gagliasso. Nesta terça-feira, 04, a famosa apareceu se refrescando em grande estilo no local luxoso e roubou a cena com sua beleza.

Nos registros, a loira surgiu de biquíni e chocou suas curvas torneadas. Vestindo um modelo fininho, Giovana Ewbank deixou à mostra sua barriga negativa, suas pernas definidas e seu bumbum empinado.

"Golden hour", escreveu ela sobre a hora dourada ao tomar sol de maneira deslumbrante em uma pousada no local paradisíaco.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de vários elogios. "Monumento de mulher", admiraram os fãs. "Deusa", enalteceram. "E a internet cai", brincaram outros chocados com a beleza da musa.

Vale destacar que Gioh e Bruno têm uma pousada em Noronha. Eles costumam r com frequência para lá com os filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de dois anos. "Que saudades que eu estava daqui", disse ela ao chegar.

Veja as fotos de Giovanna Ewbank na piscina:

Giovanna Ewbank recorda traição de Bruno Gagliasso: ‘Natural’

Giovanna Ewbank (36) recebeu a humorista Dani Calabresa (41) em seu podcast, o Quem Pode, Pod, e durante a conversa, relembrou um pouco sobre a traição de seu marido, o ator Bruno Gagliasso (41).

Dani fez questão de elogiar a decisão de Gioh de perdoar o ator. “Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, declarou a humorista durante o bate-papo. A apresentadora, então, relembrou como tudo aconteceu, quando tinha apenas três anos de relacionamento. “A gente tem que experimentar tentar [perdoar]”, comentou.

“É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é”, afirmou a apresentadora, reforçando que, se não tivesse passado por tudo isso, provavelmente não teria um relacionamento leal com o ator nos dias de hoje. “Tudo é um processo”, disparou.

Gioh ainda relembrou que, quando a traição aconteceu, ela sentiu raiva do marido. “No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí”, comentou. A apresentadora ainda completa revelando que depois de um tempo se permitiu reorganizar seus sentimentos, entendendo que ela e Bruno tinham uma história verdadeira de amor.