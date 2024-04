Nasce Pilar, primeira filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda Paes Leme já é mamãe pela primeira vez! A pequena Pilar nasceu na quarta-feira, 17, em uma maternidade

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme já é mamãe! Ela deu à luz Pilar, sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio, na quarta-feira, 17, em uma maternidade.

De acordo com o site Hugo Gloss, a bebê veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg por meio do parto cesariana.

Por enquanto, os pais corujas ainda não se pronunciaram sobre a chegada da herdeira. Vale lembrar que a artista já estava com 39 semanas de gestação.

Fernanda Paes Leme revela quem é a madrinha de sua filha

Fernanda Paes Leme já escolheu quem é a madrinha de sua filha, Pilar, que nascerá em breve. Em um vídeo encantador nas redes sociais, ela revelou que convidou a atriz Giovanna Lancellotti para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

Nas imagens, Fernanda mostrou itens do enxoval da filha para Giovanna e pediu para ela abrir uma caixinha de joia. Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha.

Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor Sampaio. “Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda”, disse ela na legenda. Nos comentários, Giovanna respondeu: “Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito”.