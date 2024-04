Giovanna Lancellotti conhece sua afilhada, filha de Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme se derrete ao mostrar o primeiro encontro de Giovanna Lancellotti com a afilhada, Pilar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou seus fãs ao mostrar o primeiro encontro de sua filha recém-nascida, Pilar, com a madrinha, que é a atriz Giovanna Lancellotti. O encontro aconteceu na maternidade nesta sexta-feira, 19.

Fernanda registrou quando Giovanna carregava a bebê no colo em um momento de carinho. "Acordamos com a dinda aqui e está agarrando ela igual a Felícia”, disse ela nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Giovanna foi convidada para ser madrinha da Pilar na reta final da gestação de Fernanda. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais na época.

Fernanda Paes Leme apresenta sua filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme celebrou o nascimento de sua primeira filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio, com um post especial nas redes sociais. A mamãe coruja abriu um álbum de fotos do dia da chegada da herdeira.

Ela mostrou uma foto encantadora com a filha no colo e ao lado do noivo e também algumas imagens da bebê logo após o parto. Inclusive, em algumas fotos, os fãs podem ver o rosto da menina.

Na legenda do post, ela falou sobre a alegria de se tornar mãe. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, FILHA", escreveu.

De acordo com o site Hugo Gloss, a bebê veio ao mundo com 50 cm e 3,325 kg por meio do parto cesariana. Fernanda já estava com 39 semanas de gestação.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio estão juntos desde janeiro de 2021. Eles ficaram noivos em 2022.