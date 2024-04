Fernanda Paes Leme se derrete em novos cliques da filha recém-nascida

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar novos cliques da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 19, ao compartilhar novas fotos da filha, Pilar. A menina, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, veio ao mundo na última quarta-feira, 17.

Nos cliques publicados no feed do Instagram pela atriz e apresentadora, a bebê aparece segurando um dedo da mamãe, e ela se derreteu com o momento de conexão com a herdeira. "De mãos dadas e coração em festa", disse a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos de Pilar. "Que nenê perfeita! Uma vida linda", disse uma seguidora. "Ela tem covinha… ai que amor", observou outra. "Ela é muito linda, parabéns", falou um fã. "Que linda. Que Deus abençoe a Pilar", comentou mais uma.

No começo do mês, Fernanda anunciou que escolheu Giovanna Lancellotti para ser madrinha de Pilar. Nas redes sociais, a apresentadora postou um vídeo mostrando como convidou a atriz para a missão de acompanhar a vida de sua herdeira.

A mamãe começou mostrando os itens para a amiga, depois, pediu para ela abrir uma caixinha de joia, que estava com um pingente escrito "dinda". Emocionada, Lancellotti abraçou o casal. "Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda", disse ela na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Paulinho Vilhena e Fernanda Rodrigues conhecem filha de Fe Paes Leme

Nesta sexta-feira, 19, Fernanda Rodrigues e Paulinho Vilhena foram conhecer pessoalmente Pilar, a primeira filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, que nasceu na última quarta-feira, 17, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou os amigos usando máscaras, enquanto estavam com a recém-nascida no colo, e celebrou a visita. "Caravana do Rio chegou", escreveu a atriz e apresentadora. Confira!