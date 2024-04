Giovanna Lancellotti se derrete por sua afilhada, filha de Fernanda Paes Leme

Mostrando seu lado de madrinha babona, Giovanna Lancellotti se derrete por sua afilhada, Pilar, filha de Fernanda Paes Leme

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme deu boas-vindas à sua primeira filha com Victor Sampaio, Pilar, na última quinta-feira, 18. E a madrinha da pequena, a atriz Giovanna Lancellotti, já conheceu a bebê e fez questão de mostrar alguns registros desse primeiro.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira, 19, Giovanna publicou um álbum de fotos de sua visita ao hospital, onde ela pode celebrar a chegada de sua nova afilhada. Nos cliques, a famosa apareceu ao lado da nova mamãe do pedaço enquanto segurava Pilar no colo.

A atriz ainda mostrou uma foto bem de pertinho com a menina, além de outros cliques super fofos, como detalhes da maternidade de Pilar, que recebeu os amigos de seus pais com muitos docinhos e lembrancinhas. Fernanda também apareceu ao lado de sua herdeira, que descansava em seu berço.

"BEM VINDA MINHA PRINCESA PILAR. A dinda te ama muito e vai estar do seu lado e te proteger pra sempre! Obrigada mamãe @fepaesleme e papai @victorasampaio por esse presente!!", escreveu Giovanna na legenda da publicação.

Mais cedo, Fernanda Paes Leme chegou a compartilhar o momento em que Giovanna Lancellotti conheceu Pilar."Acordamos com a dinda aqui e está agarrando ela igual a Felícia", disse a apresentadora em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Relembre o pedido para Giovanna Lancelotti ser madrinha de Pilar

No início de abril, 10 dias antes do nascimento de Pilar, Fernanda Paes Leme compartilhou sua decisão de ter Giovanna Lancellotti como madrinha de sua filha. Ela anunciou a novidade através de vídeo compartilhado em suas redes sociais.

Nas imagens, Fernanda mostrou itens do enxoval da filha para Giovanna e pediu para ela abrir uma caixinha de joia. Então, ao ler a mensagem dentro da caixinha, Lancellotti se emocionou. Lá dentro, Paes Leme colocou um pingente dizendo “Dinda" e perguntando se ela aceitava ser a madrinha de sua filha.

Logo depois de aceitar o pedido especial, Giovanna abraçou Fernanda e também o pai de Pilar, Victor Sampaio. “Fizemos um pedido muito especial pra Giovanna Lancellotti e ela disse sim. Vem ver o que foi… Pilar já é muito sortuda”, disse ela na legenda. Nos comentários, Giovanna respondeu: “Eu sou apaixonada por vocês! Vem Pilar, que sua dinda já te ama muito”.