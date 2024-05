Zé Vaqueiro mostra primeiro registro do filho caçula em casa após alta hospitalar

O filho caçula de Zé Vaqueiro recebeu alta da UTI neonatal após passar 9 meses internado; cantor celebrou a chegada do bebê em casa

Dia de muita alegria na casa de Zé Vaqueiro! Filho caçula do cantor, Arthur, de 9 meses, recebeu alta hospitalar na quinta-feira, 16, e já está em casa ao lado da família. O pequeno, fruto de seu casamento com Ingra Soares, estava na UTI neonatal desde que nasceu, em julho de 2023.

Agora, Zé Vaqueiro usou as redes sociais para compartilhar com os fãs os primeiros registros do bebê em seu lar. Através de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o artista mostrou o caçula recebendo carinho do irmão mais velho, Daniel, de 3 anos.

"Arthur tá em casa. Glória a Deus, o Senhor é fiel", escreveu o cantor na legenda da postagem. Mais cedo, após o pequeno receber alta, a esposa de Zé Vaqueiro publicou uma foto do herdeiro em seu colo.

"A fé em Deus é como um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Te amo Arthur", declarou a influenciadora Ingra Soares.

Recentemente, Zé Vaqueiro havia revelado em entrevista ao site Extra que, em breve, o bebê receberia alta. "Hoje, sabemos lidar muito melhor. Mas ficamos mexidos com tantas incertezas. A gente faz muita oração, pedimos a Deus por paciência, maturidade e sabedoria para transmitir o amor que ele merece. As crianças perguntam quando Arthur virá para casa. Principalmente o mais novinho. E eu sempre digo: 'logo, logo'. Se Deus quiser, vai ser logo mesmo", disse o cantor.

Esposa de Zé Vaqueiro mostra foto do filho caçula após batizado

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para dividir um novo registro encantador do filho caçula, Arthur. Em seu Instagram oficial, ela contou que o bebê foi batizado.

Na imagem publicada, Arthur aparece usando uma roupinha branca. "Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. 'Quem crer e for batizado será salvo.' Marcos 16:16", escreveu a esposa de Zé Vaqueiro na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas à família de Zé Vaqueiro. "Glória a Deus!!!", declarou a cantora Solange Almeida. "Essa família é especial demais", disse a ex-BBB Kerline. "Coisa linda abençoada", falou uma internauta.