Zé Vaqueiro celebra evolução em quadro de saúde do filho caçula: 'Uma surpresa'

Boas notícias! O cantor Zé Vaqueiro atualizou o estado de saúde do filho caçula, Arthur, após o bebê de oito meses deixar a UTI

O cantor Zé Vaqueiro atualizou os fãs a respeito do quadro de saúde do filho caçula, Arthur, de oito meses. O pequeno, fruto de seu casamento com a influenciadora Ingra Soares, nasceu com uma síndrome rara em julho do ano passado e, desde então, está internado no hospital.

Em abril deste ano, o herdeiro do artista deixou a UTI e demonstrou um ótimo sinal de evolução. Agora, em entrevista ao site Extra, Zé Vaqueiro contou que o bebê está bem: "Ele é um safado, bonito e cheiroso. Em breve, todos nós teremos uma surpresa", declarou.

Após longos meses de luta ao lado do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro explicou que atualmente ele e a esposa já conseguem lidar melhor com toda a situação, ressaltando que sempre se apega na fé para continuar seguindo em frente.

"Hoje, sabemos lidar muito melhor. Mas ficamos mexidos com tantas incertezas. A gente faz muita oração, pedimos a Deus por paciência, maturidade e sabedoria para transmitir o amor que ele merece. As crianças perguntam quando Arthur virá para casa. Principalmente o mais novinho. E eu sempre digo: 'logo, logo'. Se Deus quiser, vai ser logo mesmo", disse o cantor.

Além do caçula Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares também são pais de Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da influenciadora, e Daniel, de 3 aninhos.

Esposa de Zé Vaqueiro mostrar foto do filho caçula após batizado

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou as redes sociais para dividir um novo registro encantador do filho caçula, Arthur. Em seu Instagram oficial, ela contou que o bebê foi batizado.

Na imagem publicada, Arthur aparece usando uma roupinha branca. "Nosso Arthur foi batizado em nome de Jesus, amém. 'Quem crer e for batizado será salvo.' Marcos 16:16", escreveu a esposa de Zé Vaqueiro na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas à família de Zé Vaqueiro. "Glória a Deus!!!", declarou a cantora Solange Almeida. "Essa família é especial demais", disse a ex-BBB Kerline. "Coisa linda abençoada", falou uma internauta.