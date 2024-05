Namorada de Yasmin Santos foi expulsa de casa após assumir sexualidade

Namorada da cantora Yasmin Santos, a influenciadora Maria Venture contou que precisou sair de casa porque sua mãe não aceitou sua orientação sexual

A influenciadora Maria Venture passou por uma fase complicada após assumir sua bissexualidade para a família. Em seu perfil no Instagram, a namorada da cantora Yasmin Santos contou que precisou sair de casa porque sua mãe não aceitou sua orientação sexual.

“Era tudo muito difícil ainda, porque eu estava na asa da minha mãe, ela também morava com a mãe dela. Minha mãe não estava aceitando bem a ideia de eu estar gostando de uma menina, o que dificultava muito as coisas. E essa parte da minha mãe não me aceitar muito bem pegava muito pra mim, foi o caso dela me expulsar de casa por causa disso, inclusive vim morar em São Paulo por conta disso, porque eu estava gostando de mulher. Estou rindo agora, mas chorei muito”, conta ela, no vídeo.

Apesar das desavenças no passado, Maria garante que tem uma ótima relação com a mãe atualmente. “Eu tinha 18 anos, fiquei meses sem conversar com ela. Mas depois tudo se resolveu da melhor maneira. Hoje em dia, além de ser a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que mais me apoia”, disse.

Maria, que já esteve no elenco do De Férias com o Ex, revelou também quando se deu conta que sentia atração por mulheres. “Tudo começou em 2018. Antes disso eu já tinha beijado garotas, beijava minhas amigas na zoeira. Mas foi em 2018 que eu estava num relacionamento com um cara, e eu comecei a sonhar que de repente eu beijava mulheres ou dormia com mulheres e eu compartilhava isso com meu ex-namorado”, recordou.

“Na época ele parecia um pouco parceiro, ele queria que eu entendesse meu lado. Ele até sugeriu caso eu quisesse ter experiências..., mas não fez sentido para mim, porque sou muito monogâmica. Até que aconteceu de a gente terminar, fui viajar pra Porto Alegre e fui pra uma balada LGBTQIA+. Fiquei com uma menina....Foi terrível, não foi muito bom não, porque o beijo não encaixou”, completou a namorada de Yasmin.

Veja o desabafo da influenciadora: