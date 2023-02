Leonardo é criticado após não comparecer na festa da neta: "É triste essa preferência!"

Leonardo recebeu duras críticas dos internautas após não comparecer ao aniversário da neta

Eita! O cantor sertanejo Leonardo (59) está sofrendo duras críticas nas redes sociais após não comparecer na festa de aniversário da neta, a pequena Maria Vitória, filha de Pedro Leonardo (35) , que completou cinco anos de vida no último mês.

Em suas redes sociais, o primogênito de Leonardo dividiu com os internautas fotos do momento especial ao lado da esposa, Thais Gelebein (35) e das filhas do casal, porém foi a ausência dos familiares paternos que chamou a atenção da web.

"Não poderia deixar de deixar registrado os momentos e o agradecimento a toda uma equipe que deixou minha filha com sorriso largo", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas ficaram com a pulga atrás da orelha, pois no mesmo dia foi realizada a cerimônia de batizado das filhas de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24), e Leonardo marcou presença no evento ao lado da mulher, Poliana Rocha (46).

"Triste ver a foto dos avós maternos mas sem os avós paternos. Podem falar o que quiserem mas a Virgínia não poderia ter feito o batizado em outra data e ter ido ela é toda família no aniversário da filha do Pedro? Fica até parecendo disputa Deus me livre", criticou um.

"Nunca vi Leonardo participar das festas das netas dele. É triste essa preferência dele com das filhas do Zé Felipe, falta de consideração e de Interesse da parte dele", alfinetou outro.

"Não foram nem convidados para o batizado, isso mostra que Leonardo tem um filho preferido", disse outro. “Que estranho né?! Leonardo está em tudo do Zé, parece nem se importar com os outros filhos”, comentou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PEDRO LEONARDO:

Batizado

No último domingo, 05, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe deixaram seus seguidores encantados ao compartilhar cliques da cerimônia de batizado das filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Nas redes sociais, os pais corujas mostraram fotos com as duas filhas no colo. Os quatro aparecem com looks brancos e na frente da decoração da festa, que contou com muitas flores e doces. “Batizado das Marias”, disseram na legenda.