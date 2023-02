Leonardo e Poliana Rocha surgem em novas fotos do batizado das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou novas fotos do batizado das filhas em que o sogro Leonardo aparecia com a esposa Poliana Rocha

Nesta segunda-feira, 6, Virginia Fonseca (23) foi ao seu Instagram compartilhar novas fotos do batizado de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, que ocorreu neste último domingo, 5.

Nas sete fotos reunidas na postagem, a mãe das “Marias” apareceu ao lado do marido Zé Felipe (24) e do padre que realizou o batizado. Também foram publicadas fotos das meninas com os padrinhos como a irmã de Virginia, Emanuelly. Virginia também apareceu com a mais nova, Maria Flor, no colo durante a cerimônia.

Para finalizar o post, a esposa do cantor Zé Felipe compartilhou uma foto com os sogros Leonardo e Poliana Rocha. A mãe de Virginia, Margareth Serrão também posava na foto.

“Ontem foi o batizado dos nossos pequenos! Como foi lindo e abençoado, agradecer a Deus primeiramente por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida e por aquele momento que foi muito abençoado”, escreveu Virginia na legenda da postagem.

Após agradecer o padre e os organizadores do evento, a influenciadora finalizou dizendo: “Ontem foi mágico e não poderia ser melhor! E juro que já estou pensando em casar na igreja”.

Os seguidores de Virginia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Os mais lindos”, escreveu uma seguidora. E outra fã elogiou: “Maravilhosos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Dia de sol!

No sábado, 4, Virginia surgiu em suas redes sociais curtindo o dia de sol na piscina de sua mansão em Goiânia.

A influenciadora vestia um biquíni azul exibindo suas curvas e barriga sarada enquanto renovava seu bronzeado.