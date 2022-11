Casamento de Pedro Leonardo e Thais Gebelin chega ao fim

Thais Gebelin fala sobre o fim do casamento com Pedro Leonardo em post na web: 'Decidimos seguir nossos caminhos separados'

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 20h47

A influenciadora digital Thais Gebelin revelou que o seu casamento com Pedro Leonardo, que é filho do cantor Leonardo, chegou ao fim. Por meio de um recado nos stories do Instagram, ela contou a decisão de se separar após 12 anos de relacionamento.

“Pedro e eu decidimos seguir nossos caminhos separados, vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim, são coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou em um dos piores momentos de minha vida, vivendo o que preciso viver nesse momento e já tem sido muito difícil lidar! Espero que compreendam e respeitem ambos os lados!”, disse ela.

Juntos, eles tiveram duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória.