Amigos dão "empurrãozinho" e Bruna Biancardi ensaia reconciliação com Neymar

Bruna Biancardi ensaia reconciliação com Neymar; os dois passaram o final de semana juntinhos na mansão do craque

O nascimento de Mavie parece ter sensibilizado o casal Neymar e Bruna Biancardi. É que os dois estariam ensaiando uma reconciliação nos últimos dias. Pelo menos é o que garantem rumores que estão circulando nesta terça-feira, 21.

De acordo com o jornal 'Extra', a crise que os dois enfrentaram em outubro pode estar com os dias contados. É que amigos próximos estariam dando um empurrãozinho para que os dois voltem a se aproximar.

Neste feriado prolongado, os dois ficaram juntinhos na mansão do craque em Mangaratiba, no litoral fluminense. Outros casais de amigos também estiveram por lá, mostrando que o clima era de tranquilidade e romance. Ainda de acordo com o jornal, os solteiros não foram convidados para o feriadão.

Vale lembrar que Neymar está "de molho" após a cirurgia delicada que fez após se lesionar em uma partida da Seleção Brasileira. Já Bruna Biancardi tem adotado uma postura discreta: mesmo nos momentos mais dramáticos de sua relação com o jogador, ela nunca o criticou publicamente e nem piorou a imagem do craque, conhecida por suas farras com muitas mulheres.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr dá banho na filha recém-nascida na maternidade

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou uma cena encantadora de seu primeiro dia ao lado da filha recém-nascida, Mavie. No meio do álbum com as primeiras fotos da filha nas redes sociais, ele apareceu dando banho na bebê sob o olhar atento da mãe, Bruna Biancardi.

Na imagem, o atleta surgiu com a filha muito bem segura em seus braços enquanto cuidava dela na banheira. Nos outros cliques, Neymar e Bruna apareceram com a herdeira no colo enquanto dando beijos nela e conversavam felizes. "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", disse ela na legenda. Veja as fotos!