Mavie rouba a cena em novo vídeo de Bruna Biancardi

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a bebê Mavie esbanja fofura ao aparecer no colo da mãe coruja em novo vídeo na praia

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a bebê Mavie apareceu fofíssima em novo vídeo compartilhado pela mãe nas redes sociais. Nas imagens, ela surgiu dando sorrisos enquanto curtia uma tarde na praia com a mãe.

Bruna surgiu com Mavie em seu colo ao admirar a paisagem deslumbrante do local. A bebê apareceu observando o rosto da mãe e dando pequenos sorrisos enquanto as duas trocavam olhares carinhosos.

“Dos momentos que quero guardar para sempre… Pacotinho”, disse ela. Vale lembrar que Mavie nasceu há quase dois meses em uma maternidade de São Paulo.

Recentemente, Biancardi falou que está totalmente dedicada à maternidade desde a chegada da filha. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso. Tá uma confusão. A gente tem aproveitado bastante o tempo aqui, todo mundo junto. Sempre que a Mavie dorme e dá um tempinho eu faço alguma coisa. São coisas simples que agora eu valorizo, porque antes eu tinha uma rotina que só dependia de mim. Agora tem uma pessoinha que depende de mim, então não consigo manter minha rotina do jeito que era antes. Tá sendo bem gostoso, um tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto", contou.

Bruna Biancardi redobra a segurança após invasão em sua casa

A influenciadora digital Bruna Biancardi voltou a falar nas redes sociais sobre a invasão em sua casa no interior de São Paulo há poucos dias. Na época, homens entraram na residência em um condomínio fechado e fizeram os pais dela de refém enquanto roubavam itens de valor. Agora, ela contou que fez algumas mudanças em sua rotina para preservar sua família.

Bruna contou que redobrou a segurança em sua mansão e decidiu não mostrar tanto de sua vida pessoal e suas posses nas redes sociais para evitar passar informações para os criminosos.

"Oi, estavam com saudades? Faz tempo que não apareço aqui pra conversar com vocês. Só hoje já tentei gravar esse Story umas cinco vezes, mas o dia passa voando quando você tem filho. E eu estou tentando gravar isso há dias. Quero falar que está tudo bem. Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. Mesmo não estando lá, a gente ainda tá absorvendo as coisas, né? Minha família estava lá, meus pais estavam lá", disse ela.

E completou: "Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava que recebia. Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expôr outras pessoas, com cuidado".