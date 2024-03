Leandra Leal emocionou ao revelar como a filha chegou em sua vida: “Me escolheu”

Grávida do segundo herdeiro, Leandra Leal já emocionou ao compartilhar a jornada de adoção de sua primogênita, Julia; relembre detalhes

Nesta segunda-feira, 18, Leandra Leal usou as redes sociais para anunciar uma grande novidade: sua família vai aumentar! Três meses após oficializar a união com o fotógrafo Guilherme Burgos, a atriz revelou que está à espera de seu segundo herdeiro, que deve fazer companhia para a irmãzinha, Julia, que já está com oito anos.

Antes de celebrar sua união com Guilherme, Leandra teve sua primeira herdeira, fruto de um processo de adoção que durou mais de três anos com seu ex-marido, Alê Youssef. Discreta sobre sua vida pessoal, a artista já revelou alguns detalhes de sua jornada de amor e espera pela pequena, que chegou em sua vida quando tinha menos de dois aninhos.

Leandra Leal foi escolhida por Julia:

Na época em que recebeu a guarda da menina, Leandra Leal participou do programa ‘Altas Horas’ e contou como foi o primeiro encontro com a filha adotiva: “Ela chegou para mim com 1 ano e sete meses. Sabe quando você é adolescente e se apaixona pela primeira vez e fala: agora eu entendi o mundo inteiro?”, ela narrou o momento especial.

"Mas quando você é mãe aí você fala: ‘Ah, agora que eu entendi!’”, a atriz declarou na ocasião. Além disso, em uma entrevista à revista Crescer, Leandra contou que foi amor à primeira vista: “Estava tão aberta a esse encontro que, ao olhar pela primeira vez para Julia, a reconheci como minha filha imediatamente. Eu a escolhi e ela me escolheu", disse a artista.

No ano passado, Leandra também emocionou ao celebrar o Dia Nacional da Adoção. Em suas redes sociais, a artista compartilhou uma foto antiga ao lado da herdeira: “Hoje é o dia nacional da adoção. Eu celebro essa escolha todos os dias, nada é tão importante, transformador e lindo quanto ser mãe da minha filha”, ela se derreteu pela herdeira.

Por fim, a famosa compartilhou uma foto mais recente ao lado da filha e também de sua mãe para comemorar o Dia das Mulheres. No registro, ela mostrou que a menina está super crescida e novamente, fez questão de se declarar: “As mulheres da minha vida! Que me inspiram e motivam a criar, ser melhor, mais corajosa e feliz”, comemorou a chegada da pequena em sua vida.

Quem é o marido de Leandra Leal?

Leandra Leal tem um relacionamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos desde maio de 2019, quando se conheceram durante as gravações da série Aruanas, do Globoplay. Eles decidiram oficalizar a união pouco tempo depois em dezembro de 2020, com uma cerimônia intimista na Praia do Canto, em Búzios, no Rio de Janeiro.

Desde que se conheceram, o casal costuma ser discreto quanto à vida pessoal nas redes sociais, e raramente compartilha cliques juntos. Apesar disso, Burgos tem diversas fotos e registros de Leandra Leal em seu perfil oficial do Instagram. Inclusive, recentemente, eles decidiram oficializar a união novamente em uma cerimônia com convidados.