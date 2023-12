Leandra Leal mostra fotos de detalhes do seu casamento

A atriz Leandra Leal exibe foto do seu bolo de casamento e da área interna da festa para a união com o cineasta Guilherme Burgos

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores nesta sexta-feira, 22, ao mostrar alguns detalhes de como foi a sua cerimônia de casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Eles celebraram a união na tarde de quinta-feira, 21, em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. Agora, ela mostrou como foi a área interna do casamento.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou vários posts dos seus amigos sobre o seu casamento. Nas imagens, ela e o amado apareceram lado a lado em uma área com muitas plantas e flores enquanto trocavam juras de amor. Logo depois, ela ainda exibiu uma foto de como foi o bolo de casamento deles, que teve três andares e fotos dos noivos no topo do doce.

Para o grande dia, Leandra Leal usou um vestido de noiva branco, longo e com uma capa transparente na região dos ombros e colo. Por sua vez, o noivo usou um terno claro.

Os dois estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união deles em 2020 em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.

Vale lembrar que Leandra Leal já foi casada com o gestor cultural Alê Youssef, com quem adotou a filha, Julia, em 2016.

Idade de Leandra Leal choca os internautas

A atriz Leandra Leal participou do programa Encontro, da Globo, e gerou repercussão na internet ao revelar qual é a sua idade. A estrela revelou que já está com 40 anos e deixou os internautas surpresos. Tanto que o Twitter ficou repleto de comentários e elogios para a artista.

“Impressionante como a Leandra está com a mesma carinha de 1995. Amiga, qual o segredo? Linda sempre”, comentou um internauta. “A Leandra Leal tem 40 anos? Eu achei que ela tinha 32”, afirmou outro. “Leandra Leal, o tempo parece que parou para ela, continua com cara de criança”, disse mais um.

Ao completar os 40 anos de idade, Leandra mostrou uma foto de sua beleza natural na imagem e falou sobre o seu aniversário. "Cheguei aos 40 sem filtro, mas com muito protetor solar. Grata pot todas as mensagens de felicidade, eu sou amor da cabeça aos pés”, declarou ela na legenda.