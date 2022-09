Leandra Leal faz 40 anos e posa sem filtro nas redes sociais

Leandra Leal exibe a sua beleza natural ao chegar aos 40 anos de vida

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 18h13

A atriz Leandra Leal está radiante com a chegada dos seus 40 anos de vida. Nesta semana, ela celebrou o seu aniversário e fez questão de exibir a sua beleza natural nas redes sociais.

A estrela mostrou fotos de um dia na praia e apareceu com o rosto limpo e deslumbrante. Tanto que ela afirmou que as fotos estavam sem edição.

"Cheguei aos 40 sem filtro, mas com muito protetor solar. Grata pot todas as mensagens de felicidade, eu sou amor da cabeça aos pés”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Marido de Leandra Leal faz homenagem

No dia do aniversário de Leandra Leal, o fotógrafo Guilherme Burgos fez uma homenagem para a esposa nas redes sociais. Em seu Instagram, ele escreveu na publicação: “Lelê faz 40! Que a vida continue lhe presenteando com essa dádiva de transformar sonhos em realidade! Eu te amo, Leandra. Essa é a foto mais recente que tenho sua”.

Estando juntos desde maio de 2019, Leandra e Guilherme se casaram em dezembro de 2020 em uma cerimônia pequena e íntima em Búzios, na Praia do Canto. É o primeiro relacionamento da atriz desde que terminou com Alê Youssef, pai de sua filha.