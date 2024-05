Neymar Jr ganha recado ao vivo de Craque Neto após grande ajuda ao RS

Comentarista Neto, que costuma criticar Neymar, abriu exceção e mandou mensagem para o jogador após doações ao Rio Grande do Sul

O ex-jogador de futebol e apresentador Neto mandou um recado ao vivo para Neymar Jr. após o camisa 10 da Seleção Brasileira mostrar um registro de suas doações ao Rio Grande do Sul, atingido por enchentes nos últimos dias. Durante o programa 'Os Donos da Bola', da Band, o comentarista, que costuma criticar o atleta, fez questão de elogiar sua atitude.

"O Neymar deu um avião com duas toneladas [de suprimentos]... Parabéns, Neymar! Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe! E aí não é o Neymar jogador. Babaca são aqueles que pensam que a gente tem que falar do Neymar só coisa boa ou só coisa ruim. Quando o Neymar profissionalmente faz coisa errada, não tem o que fazer", iniciou Craque Neto, aplaudindo a iniciativa do jogador.

"O que o Neymar fez, quem mais fez? Qual pessoa pegou um avião e mandou lá? Parabéns, Neymar. Você cresce muito com isso", complementou o apresentador da atração. Além de ressaltar a grande ajuda do jogador do Al-Hilal, Neto também criticou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em relação a tragédia no sul do país.

Isso porque a entidade expressou o desejo de 'mudar' as equipes gaúchas para outros estados. Assim, os times poderiam continuar jogando até que a situação nas regiões atingidas melhorasse.

"Vocês tão de sacanagem né, CBF? Vocês tão de brincadeira... Quer colocar o time do Grêmio, do Juventude, do Internacional para o Paraná? E a mãe deles? Os pais? Os filhos? A escola? Nessa hora não tem jogadores, são seres humanos!", disparou Craque Neto, por fim.

Neymar Jr. abre exceção e revela doações para gaúchos

O jogador Neymar Jr. resolveu abrir uma exceção e mostrar um pouco do que fez ajudar o Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que alagaram várias cidades do estado. Nesta terça-feira, 07, o craque postou em um sua rede social as imagens do que decidiu fazer para auxiliar os gaúchos.

Deixando claro que não gosta de ficar mostrando suas boas ações, mas que está fazendo isso para inspirar outras pessoas a ajudarem também, o atleta exibiu seu avião e vários mantimentos sendo levados pela sua equipe. O famoso então agradeceu a todos os envolvidos. Confira detalhes!