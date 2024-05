Renata Vasconcellos posta foto raríssima do filho e beleza impressiona

Já viu? Apresentadora Renata Vasconcellos posta clique raro de um de seus dois filhos e aparência do jovem chama a atenção

A apresentadora Renata Vasconellos chamou a atenção em sua rede social nesta sexta-feira, 31, ao postar um clique raro de um de seus dois filhos, o jovem Antonio, fruto do casamento que viveu com o empresário Haroldo Mac Dowell de 1997 a 2010.

Discreta com sua vida pessoal, a âncora do Jornal Nacional raramente exibe sua intimidade e, por isso, a foto do jovem deu o que falar na rede social. Após muitos questionarem quem seria ele e a jornalista dizer que é seu filho, outros notaram a beleza do garoto.

"Ô, lindeza… Hoje, é dia dessa cotovia. Feliz Tudo!", escreveu a apresentadora ao exibir Antonio. Nos comentários, o moço fez sucesso. "Que lindo, solteiro?", perguntaram. "Lindo mesmo e cheio de charme", admiraram.

Além de Antonio, Renata Vasconcellos é mãe de Miguel. Na véspera do Natal, a apresentadora compartilhou registros com os dois. Outra curiosidade sobre a família da jornalista é que ela tem um irmã gêmea que é idêntica a ela e causa confusão ao aparecer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos:

Recentemente, a jornalista Renata Vasconcellos fez uma rara aparição em público com o marido e os fãs ficaram curiosos para saber mais detalhes. O marido da apresentadora é Miguel Athayde, que tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, além de ser filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.

Miguel e Renata chegaram a trabalhar juntos nos bastidores da área de jornalismo da emissora entre 2014 e 2018. Os dois estão juntos desde 2011 e se casaram em 2014 em uma cerimônia íntima e apenas com a presença da família, informou o site UOL. Eles não tiveram filhos juntos. Porém, ele tem um filho de um relacionamento anterior. Veja fotos deles aqui.