Renata Vasconcellos: saiba quem é o marido da apresentadora do Jornal Nacional

Após o flagra de Renata Vasconcellos com o marido, Miguel Athayde, saiba mais sobre o marido da apresentadora do Jornal Nacional

Nesta semana, a apresentadora Renata Vasconcellos, que divide a bancada do Jornal Nacional com William Bonner, surpreendeu seus fãs ao fazer uma rara aparição em público com o seu marido, o diretor Miguel Athayde. Os dois foram flagrados circulando de mãos dadas nas ruas do Rio de Janeiro na última terça-feira, 14. Agora, que tal saber mais sobre o maridão da jornalista?

Miguel Athayde tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, onde começou a trabalhar na década de 1990. Inclusive, ele é filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.

Miguel e Renata chegaram a trabalhar juntos nos bastidores do Jornal Nacional entre 2014 e 2018. Os dois estão juntos desde 2011 e se casaram em 2014, informou o site UOL. Eles não tiveram filhos juntos. Porém, ele tem um filho de um relacionamento anterior; e, ela é mãe de dois rapazes, frutos de casamento anterior.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Renata Vasconcellos volta ao trabalho após férias

Depois de curtir alguns dias de férias do Jornal Nacional, da Globo, Renata Vasconcellos retornou ao trabalho no telejornal na noite de terça-feira, 14. Poucas horas após o passeio com o marido nas ruas do Rio de Janeiro, a jornalista chegou em seu escritório na Globo e foi fotografada pela equipe.

Nas redes sociais do JN, Renata surgiu em sua mesa na redação do telejornal.