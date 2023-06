Discretos e felizes: Renata Vasconcellos é clicada com o marido em momento raríssimo

Renata Vasconcellos é clicada ao lado do marido, que ocupa cargo de chefia na Globo

A jornalista Renata Vasconcellos foi flagrada nesta terça-feira, 6, em um momento raríssimo ao lado do marido, Miguel Athayde. Os dois foram clicados juntinhos em um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles seguiam para o apartamento em que moram.

Para o passeio a dois, a comandante do Jornal Nacional usava um look confortável e chique. De tênis de corrida, calça de alfaiataria e camiseta de algodão, ela foi clicada usando óculos escuros ao caminhar com sacolas nas mãos.

Atualmente, ele coordena o departamento de jornalismo da GloboNews, canal de notícias do Grupo Globo. Miguel Athayde tem 50 anos e também é jornalista e está no cargo desde 2018. O galã começou a trabalhar na década de 1990. Inclusive, ele é filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais e tem grande carreira no jornalismo.

Renata Vasconcellos é mãe de Antonio e Miguel, frutos do antigo relacionamento com o empresário Haroldo Mac Dowell. A jornalista é a parceira de trabalho de William Bonner no comando do Jornal Nacional, da Globo, há vários anos.

Veja:

Renata Vasconcellos fala da parceria com William Bonner

A apresentadora Renata Vasconcellos contou a história de um momento marcante de sua trajetória ao lado do colega de trabalho William Bonner. No programa Conversa com Bial, da Globo, ela contou sobre a parceria deles durante a cobertura da pandemia de Covid-19. “Me lembro que quando começou [a pandemia], o Bonner me ligou e perguntou: 'Renata, você está preparada?', e eu respondi 'estou'. Então, ele disse 'vamos juntos'. Então suspendemos folgas, finais de semana, estávamos juntos”, disse ela.

E ela completou sobre a época desafiadora de trabalhar na pandemia. “Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos para salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news; a desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita. A responsabilidade era passar a informação e, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas, dizer que aquilo ia passar, mas de uma forma responsável”, contou.