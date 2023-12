Renata Vasconcellos exibe fotos inéditas com seus dois filhos

Na véspera do Natal, Renata Vasconcellos surpreende ao deixar o lado discreto de lado para mostrar fotos raras de seus dois filhos

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional com William Bonner, aproveitou a véspera de Natal para curtir um almoço especial com seus dois filhos, Antonio e Miguel, em um restaurante.

A mãe coruja tirou foto com os rapazes e compartilhou nas redes sociais. Os três apareceram ao redor de uma mesa de restaurante e esbanjaram simpatia. “Feliz Natal”, disse ela.

Os dois rapazes são frutos do antigo relacionamento de Renata com o empresário Haroldo Mac Dowell. Atualmente, ela é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.

Renata Vasconcellos exibe fotos em almoço com os filhos - Fotos: Reprodução / Instagram

Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, surpreendeu seus fãs ao mostrar novas fotos com sua irmã gêmea, Lanza Mazza. Elas foram curtir passeios na cidade de São Paulo neste final de semana e registraram os momentos nas redes sociais.

Nas fotos, elas apareceram com uma amiga no almoço e também fazendo compras em uma loja. Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança física entre elas, que são gêmeas idênticas.

“Sempre fica chocada quando vejo fotos sua com a sua irmã”, disse um seguidor. “Muito parecidas”, declarou outro. “É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é que é uma fotomontagem de tão parecidas”, comentou mais um.

Renata e Lanza estão com 51 anos de idade.

Renata Vasconcellos fala da parceria com William Bonner

A apresentadora Renata Vasconcellos contou a história de um momento marcante de sua trajetória ao lado do colega de trabalho William Bonner. No programa Conversa com Bial, da Globo, ela contou sobre a parceria deles durante a cobertura da pandemia de Covid-19. “Me lembro que quando começou [a pandemia], o Bonner me ligou e perguntou: 'Renata, você está preparada?', e eu respondi 'estou'. Então, ele disse 'vamos juntos'. Então suspendemos folgas, finais de semana, estávamos juntos”, disse ela.

E ela completou sobre a época desafiadora de trabalhar na pandemia. “Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos para salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news; a desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita. A responsabilidade era passar a informação e, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas, dizer que aquilo ia passar, mas de uma forma responsável”, contou.