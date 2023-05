Renata Vasconcellos exibe foto rara com um dos filhos: 'Realidade'

Discreta com a vida pessoal, Renata Vasconcellos mostra momento de parceria com um dos filhos no domingo de Dia das Mães

A apresentadora Renata Vasconcellos é discreta com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para compartilhar um momento em família. Ela compartilhou uma foto inédita com um dos filhos neste domingo de Dia das Mães.

Os dois apareceram lavando a louça no final do dia na casa dela. “Realidade. Ele lava e eu enxugo! Feliz dia das mães”, disse ela. Então, uma seguidora perguntou quem iria guardar a louça e a jornalista brincou: “Pra quê a gente tem dois filhos?!”.

Renata Vasconcellos é mãe de Antonio e Miguel, frutos do antigo relacionamento com o empresário Haroldo Mac Dowell. Atualmente, ela é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.

Renata Vasconcellos fala da parceria com William Bonner

A apresentadora Renata Vasconcellos contou a história de um momento marcante de sua trajetória ao lado do colega de trabalho William Bonner. No programa Conversa com Bial, da Globo, ela contou sobre a parceria deles durante a cobertura da pandemia de Covid-19. “Me lembro que quando começou [a pandemia], o Bonner me ligou e perguntou: 'Renata, você está preparada?', e eu respondi 'estou'. Então, ele disse 'vamos juntos'. Então suspendemos folgas, finais de semana, estávamos juntos”, disse ela.

E ela completou sobre a época desafiadora de trabalhar na pandemia. “Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos para salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news; a desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita. A responsabilidade era passar a informação e, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas, dizer que aquilo ia passar, mas de uma forma responsável”, contou.