Leo Dias opina sobre a troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar Jr

No programa Fofocalizando, Leo Dias deu sua opinião sobre o atrito entre Luana Piovani e Neymar Jr na internet

O colunista Leo Dias surpreendeu ao opinar sobre a troca de farpas entre Luana Piovani e Neymar Jr nas redes sociais. Ele se pronunciou durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 31, e criticou a atitude da atriz.

Dias apontou que Piovani teria errado ao falar sobre a vida pessoal de Neymar durante sua crítica nas redes sociais. "A Luana Piovani pode até ter razão na frase inicial, no intuito do vídeo, que é defender contra a privatização das praias brasileiras. Ela está no direito dela, está tudo bem. Mas ela erra no tom, ela erra na quantidade de agressões pessoais, ela erra criticando o cara como pai”, disse ele.

E completou: "Quem é ela para criticar o cara como pai? Ela criticando ele como jogador. Gente, pelo amor de deus, ela erra criticando a vida pessoal dele. Entra na discussão só em relação às praias. A Luana erra no tom e, infelizmente, ela só aparece hoje em polêmica”.

Equipe de Neymar Jr se pronunciou em comunicado

Os nomes de Neymar Jr. e Luana Piovani estão entre os principais assuntos da web desde a noite de quinta-feira, 30, quando o jogador de futebol decidiu se pronunciar para rebater críticas feitas pela atriz. Após uma briga intensa através das redes sociais, o atleta informou que já tomou as medidas legais.

Na manhã desta sexta-feira, 31, em uma nota oficial publicada no perfil de sua empresa, a NR Sports, o craque esclareceu seu suposto apoio à PEC que discute a privatização de praias brasileiras. O assunto veio à tona ainda no início desta semana, quando a ex-esposa de Pedro Scooby lamentou que seus filhos sejam fãs do jogador.

"Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente em um contexto pejorativo e politizado. Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região do Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão de sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas", diz o texto escrito pela empresa.

Em seguida, Neymar citou o deputado Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, como responsável pela confusão inicial, e ressaltou o repúdio contra a atitude de Luana Piovani. No texto, é informado que o político já pediu desculpas pelo equívoco.

"Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais", declarou.

A equipe jurídica do jogador de futebol confirmou ao jornal Folha de S.Paulo que Luana Piovani será processada. "O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", informaram.