Fernanda Gentil pode ganhar programa no SBT? Saiba mais

Em contato com a CARAS Brasil, o SBT esclarece sobre os rumores envolvendo a contratação de Fernanda Gentil na emissora

Desde que Fernanda Gentil (37) encerrou seu contrato com a TV Globo, o seu destino na televisão ainda é alvo de muitas especulações. Nesta semana, foi noticiado que a jornalista e apresentadora entrou na mira do SBT para ganhar um novo programa na emissora de Silvio Santos (93), será que a informação procede? Saiba mais.

Procurado pela CARAS Brasil, o SBT não confirma os boatos envolvendo Fernanda Gentil, a emissora nega que está em negociação com a jornalista e apresentadora para uma nova atração esportiva no canal. O que vem saindo sobre o assunto é apenas especulação.

Segundo as últimas notícias envolvendo Fernanda Gentil, o SBT estaria com o intuito de criar um projeto de resumo esportivo. Porém, não se sabe ainda se ele será exibido apenas uma vez na semana, com um grande resumão de tudo o que aconteceu no mundo dos esportes; ou se será transmitido duas vezes, tendo uma edição no meio da semana, para já adiantar alguns acontecimentos.

Os rumores apontam que o SBT estaria planejando reforçar o seu time esportivo, devido à chegada das Olimpíadas, que acontecem entre os meses de julho e agosto em Paris, na França. Apesar disso, a informação não foi confirmada pela emissora.

SE DESPEDIU COM MATURIDADE

Fernanda Gentil tinha um contrato de 15 anos com a Globo, ela estava fora do ar porque não tinha um programa na grade de programação. Por isso, ela decidiu romper o contrato para seguir novos caminhos em sua carreira. Porém, ela deixou bem claro que pode voltar à Globo quando surgir um novo projeto.

No ano passado, em suas redes sociais, Fernanda comentou sobre a decisão de deixar a emissora. "Por isso, assim como todas as decisões mais importantes da minha vida, essa também veio depois de pensar muito! Pensar, me preparar, me organizar, e enfim, ter certeza absoluta de que era o que eu devia fazer nesse momento", declarou Fernanda Gentil no ano passado.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FERNANDA GENTIL: