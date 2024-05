Pedro Scooby ignora críticas de Luana Piovani e segue ajudando RS

Voluntário no Rio Grande do Sul, Pedro Scooby recebe elogios com ação comovente e ignora a ex, Luana Piovani, que critica falta de presença paterna

Pedro Scooby (35) tem recebido diversos elogios de fãs e internautas desde que decidiu viajar até o Rio Grande do Sul para ajudar os moradores que têm sofrido com as enchentes do estado. Nesta segunda-feira, 6, sua ex-esposa, Luana Piovani (47), criticou o surfista quanto a criação do filho, Dom (12), porém, o atleta ignorou a alfinetada e segue publicando seu trabalho voluntário.

Entre a noite desta terça-feira, 7, e a madrugada da quarta, 8, o atleta compartilhou vídeos do seu trabalho no Rio Grande do Sul. Ao lado do surfista Lucas Chumbo (28), Scooby mostrou o resgate de moradores, vários agradecimentos de pessoas que ajudou e compartilhou até um vídeo em que salva alguns cachorros que estavam ilhados .

A crítica de Piovani surgiu após internautas deixarem comentários em seu perfil cobrando que a atriz elogiasse o ex-marido. Morando em Portugal, a artista também compartilhou nas redes sociais movimentos que estão ajudando os moradores do Rio Grande do Sul e, após os comentários de internautas, revelou que o surfista não leva o filho mais velho, Dom, para a escola há 20 dias.

Nos Stories, a atriz publicou um print de vários comentários enaltecendo a atitude do ex-marido e criticou a criação do filho mais velho. "Meu filho está há 20 dias no Rio [de Janeiro] e ainda não foi pra escola. Para as vacas que acham ele o máximo, peguem a senha", escreveu. Desde então, ela continua recebendo comentários de internautas enaltecendo o surfista.

Nesta quarta-feira, 8, ela afirmou que conversou com Scooby após a decisão do surfista, mas que não o parabenizou pela atitude. "Não parabenizei porque acho que ser empático e ter compaixão é a premissa básica [do ser humano], mas falei: 'Que Deus os abençoe, fiquei tocada pelo seu gesto'", disse em entrevista à revista Marie Claire.

Até o momento, o ex-participante do BBB 22 não rebateu as críticas de Piovani ou comentou o assunto nas redes sociais. Durante sua participação no reality global ele chegou a afirmar que era à favor de educar os filhos em casa, porém, não colocava em prática porque a atriz não permitia.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PEDRO SCOOBY NO INSTAGRAM: