Viviane Araujo mostra o tamanho do seu cabelo natural ao tirar o aplique

Viviane Araujo vai ao salão de beleza para trocar o megahair e aproveita para mostrar qual é o tamanho do seu cabelo natural

A atriz Viviane Araujo aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para ir ao salão de beleza renovar o visual. Por lá, ela mostrou para os fãs como é o seu cabelo natural.

A musa costuma usar megahair para alongar os fios e dar volume. Ao tirar os apliques para trocá-los, ela posou na frente do espelho com o seu cabelo natural. Os fios dela estão pouco abaixo da altura dos ombros.

“Olha, meus amores, esse aqui é o meu cabelo sem o mega hair. Ele não está tão curto, mas está um pouco ralinho, estão vendo? Está bonitinho, né?”, disse ela.

Recentemente, o ex-marido da famosa, o jogador de futebol Radamés, diz ter tido um caso com ela na época em que a musa estava casada com o cantor Belo. Viviane Araújo e o ex-A Fazenda ficaram juntos por 10 anos até o fim do casamento parar na justiça. Porém, ela não se pronunciou sobre o assunto.

Viviane Araújo encanta ao mostrar o filho andando de motoca

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano, deu um show de fofura em nova aparição na rede social da mãe. Nesta quarta-feira, 24, a famosa compartilhou um clique dele brincando em sua motinho e chocou com o tamanho que ele já está.

Cheio de estilo e com seus cabelos presos para trás, o menino encantou ao aparecer sentado em sua motoca. O registro do herdeiro da musa de Carnaval logo rendeu vários comentários e deixou os internautas babando com seu charme. Veja o momento fofo aqui.