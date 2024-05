Dois lados? Público reage a detalhes expostos por Gracyanne Barbosa

A polêmica envolvendo Gracyanne Barbosa e o cantor Belo continua após novos detalhes expostos pela musa fitness, nas redes sociais público se divide

Na última quarta-feira, 08, Gracyanne Barbosa esclareceu em um podcast detalhes da sua relação com Belo e com o seu suposto personal Gilson Oliveira, com quem, segundo ela, se relacionou apenas por carência: “Ele não era meu personal, ele era meu amigo da academia e foi um momento assim, muito de carência, eu precisava de um cuidado.” Nas redes sociais, o público se manifestou contra e a favor da musa fitness.

No Podcats, liderado por Camila Loures e Lucas Guimarães, Gracyanne também deixou claro que dentro do seu casamento, não houve traição: “Todo mundo fala que é traição, pra gente não foi traição, nem pra mim, nem pra ele.” declarou.

A musa fitness ainda se disse arrependida e afirmou que se tivesse outra chance teria feito diferente. “Eu acho que foi errado, porque eu ainda tava casada, foi errado. Obviamente, hoje eu me arrependo muito, não teria feito (...) porque mesmo estando brigados, eu acho que de alguma forma eu o magoei.”

Nas redes sociais, o público reagiu às declarações de Gracyanne:

“Gente, foi um momento de fraqueza, ela ama o Belo, estamos com a diva.” Escreveu uma internauta.

gente foi um momento de fraqueza, ela ama o belo, estamos com a diva — 𖦹 ☼ 。˚ tici 。˚ ⋆ (@dwsooya) May 9, 2024

Mostrando apoio à musa, outra internauta escreveu: “Mulher geralmente trai por abandono, curti mt o podcast com a Gracyanne, ela é muito verdadeira e um exemplo de perseverança, mudou a vida da família, trabalha pra caramba, q ela seja mt feliz se reestruture financeiramente.”

Mulher geralmente trai por abandono, curti mt o podcast com a Gracyanne ela é muito verdadeira e um exemplo de perseverança, mudou a vida da família, trabalha pra caramba, q ela seja mt feliz se reestruture financeiramente https://t.co/EGmWJwat1y — lia (@lalaylalay63428) May 9, 2024

Mas nem todo mundo está do lado de Gracyanne, alguns acreditam que ela está tentando reverter a história para tornar Belo o vilão: “Gracyanne querendo jogar a culpa toda no belo no podcast kkkk aí olha” escreveu uma fã em apoio ao cantor.

Gracyanne querendo jogar a culpa toda no belo no podcasts kkkk aí olha — B.Perigosa🍎 (@Adoidagaby) May 9, 2024

Além disso, o público, principalmente o feminino, tem se comovido com a situação de Belo e demonstram identificação com o ocorrido: “Gracyanne conta que não foi traição pois eles estavam brigados mas morando no mesmo teto. Eu lembro que meu ex fazia muito isso comigo, eu morando no mesmo teto ele rápido inventava uma briga saia para curtir voltava no outro [dia] e eu sempre acumulei tudo isso.” escreveu uma internauta.