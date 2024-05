Gracyanne desabafa sobre possível reconciliação com Belo: 'Muito ferido'

Tem volta? Separada de Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou que o ex-casal ainda não assinou o divórcio oficialmente

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa participou do 'PodCats' na última quarta-feira, 8, e abriu o coração ao falar mais uma vez a respeito do fim de seu casamento com o cantor Belo. Os dois anunciaram a separação em abril deste ano, após 16 anos de relacionamento.

Durante a entrevista realizada por Camila Loures e Lucas Guimarães, Gracyanne fez novas revelações sobre o assunto pessoal. Segundo a famosa, a chance de reconciliação atualmente é bem pequena, apesar do ex-casal ainda não ter assinado o divórcio oficialmente.

"Não é uma decisão só minha [a reconciliação]. Agora a gente está muito ferido. Mesmo que a gente não tenha assinado o divórcio, a gente se insulta, se magoa, diz coisas pesadas, então, hoje, agora, não [teria volta]", declarou ela.

Em seguida, a musa fitness mencionou o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação. Quando a notícia do affair entre os dois veio à tona, Gracyanne Barbosa explicou que já estava separada de Belo quando se envolveu com o rapaz.

"Eu não me arrependo de ter conhecido outra pessoa, me arrependo de não ter dado valor ao casamento, ao quanto é importante conversar, estar todo dia com a pessoa", disse Gracy, bastante emocionada. Ao ser questionada sobre a suposta amante do cantor, ela preferiu não se aprofundar no assunto.

Nos últimos dias, o jornalista Leo Dias informou que Belo teria traído Gracyanne Barbosa com a influenciadora Rayane Figliuzzi. Após a notícia, a ex-esposa do pagodeiro excluiu o artista das redes sociais e revelou que o bloqueou.

"Eu posso falar por mim. Conversamos sobre isso na briga da separação, mas eu não quis saber. Bloqueei o Belo para me proteger. É difícil ficar vendo, me faz mal", concluiu a musa fitness, sem conseguir segurar as lágrimas.

Belo volta a se pronunciar sobre suposta amante

O cantor Belo voltou a falar sobre os rumores de ter traído a musa fitness Gracyanne Barbosa em seu casamento. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, o pagodeiro se pronunciou novamente sobre os rumores envolvendo seu antigo relacionamento, que chegou ao fim em abril.

Os boatos se iniciaram através do colunista Leo Dias, que afirmou que Belo estaria vivendo um romance com a empresária e modelo Rayane Figliuzzi. Nos stories de seu Instagram, o artista lamentou as especulações sobre sua vida pessoal.

"A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida é impressionante", iniciou. "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade".