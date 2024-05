Kardashians se abalam após descoberta de diagnóstico da mãe, Kris Jenner

Em trailer da nova temporada do reality 'The Kardashians', Kris Jenner revela problema de saúde e filhas caem no choro com a notícia

Na última quarta-feira, 8, o serviço de streaming Hulu divulgou o trailer da nova temporada do reality 'The Kardashians'. Entre as revelações, Kris Jenner, matriarca da família, chocou as herdeiras ao compartilhar que recebeu um diagnóstico delicado. No trailer, Kim, Kourtney, Khloe, Kylie e Kendall não conseguem conter as lágrimas e choram com a notícia.

No teaser da nova temporada, as irmãs Kardashian prometem uma edição repleta de dramas e desavenças, mas também muitos momentos de união. Especialmente após receberem a notícia de que a mãe, Kris Jenner, descobriu um problema de saúde: "Fiz os meus exames. Encontraram um cisto e um pequeno tumor", diz a empresária.

Na sequência, as herdeiras de Kris aparecem aos prantos com a notícia, mas até o momento, as irmãs não revelaram mais informações, como o estado de saúde da mãe, se o tumor é benigno ou sua localização. No trailer, elas também falam sobre outro drama envolvendo a saúde da primogênita, Kourtney Kardashian.

Na reta final da gravidez de seu quarto filho, o primeiro com o marido Travis Baker, Kourtney precisou passar por uma cirurgia fetal de emergência e a próxima temporada vai mostrar os detalhes do procedimento. Até o momento, o que se sabe é que a socialite descobriu um problema da saúde do bebê em um ultrassom e passou pela operação rapidamente.

Vale lembrar que o pequeno Rocky já chegou ao mundo e está com sete meses: “Descobri que o seguro [nos Estados Unidos] normalmente cobre apenas dois ultrassons quando você está grávida, não fazia ideia. Sempre tive a sorte de fazer mais do que o seguro cobre, e foi um desses ultrassons que salvou a vida do meu bebê", ela contou à Vogue.

"Essa palavra é tão selvagem, mas meus médicos são muito cautelosos e tive muito mais restrições agora do que nas outras gestações. O primeiro trimestre foi sem exercícios, sem voar em aviões, sem sexo. Então, no segundo trimestre, eu poderia fazer qualquer coisa. Agora, estou de volta a todas as restrições", revelou a irmã mais velha do clã.

Kim Kardashian está cansada de briga com famosa:

Na última sexta-feira, 19, a briga antiga entre a cantora Taylor Swift e a socialite Kim Kardashian ganhou um novo capítulo e voltou a chamar a atenção dos internautas. Isso porque a artista lançou a música 'thanK you aIMee', uma suposta indireta para a ex-esposa do rapper Kanye West. No entanto, parece que Kim está cansada dessa história.

Para quem não lembra, Taylor Swift e Kim Kardashian possuem uma desavença devido ao ex-marido da socialite, o rapper Kanye West. Isso porque o artista interrompeu o discurso de Swift no VMAs de 2009 e, anos depois, reviveu a história através da música Famous, onde ele afirmou que tornou a cantora famosa com a polêmica na premiação; aos detalhes!