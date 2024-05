Que look é esse? Gkay espanta com look de garfos em supermercado

Influenciadora Gkay espanta ao sair com roupa feita de garfos para fazer compras em supermercado; veja o vídeo do momento

A influenciadora Gkay deu o que falar nos últimos dias ao escolher um look nada comum e muito inusitado para fazer compras em um supermercado. Em sua rede social, ela postou um vídeo do momento usando a roupa em público e chocou.

Isso porque, a artista apareceu com uma jaqueta feita de garfos. Isso mesmo, Gkay espantou a todos as aparecer com a peça composta pelos talheres de verdade. O peso e até o perigo de furar alguém chamaram a atenção.

"FUI AO MERCADO COM MINHA JAQUETA DE GARFO", divertiu-se ao aparecer com a roupa inusitada e que roubou a cena no local. Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. "Quero uma dessa pra afastar todo mundo de perto de mim no busão", disseram. "A minha preocupação é como que tu vai passar por uma porta giratória?", perguntaram outros.

Assim como a influenciadora outra famosa que dá o que falar com seus looks é Sabrina Sato. Nos últimos dias, a apresentadora causou ao surgir com uma peça jeans que foi até comparada com uma fralda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Deborah Secco aposta em look com toalha

A atriz Deborah Secco garantiu a sua presença nos últimos meses no Prêmio Multishow. A 30ª edição do evento, que exaltou a música brasileira, aconteceu no Rio de Janeiro e a famosa decidiu apostar em um look super ousado para marcar a sua noite.

Com lindas joias de cristais, a musa causou ao posar com modelito feito de toalhas de banho. Com saia longo, top e toalha na cabeça, Deborah brincou com a ideia despojada e arrasou na escolha. Com maquiagem super linda, ela fez carão para a câmera e exibiu seu look para seus seguidores.

"Com a correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!", brincou a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores demonstraram o quanto amaram a ideia. "Gênia", disse a atriz Rayssa Bratillieri."Lindaaaaaaaa", disparou fã. "Você sempre causando kkkkkkkkkkk eu amo tanto", escreveu outro. "Deslumbrante", enalteceu mais um. Veja o look aqui.