Solteira, Deborah Secco rouba a cena com look monocromático

Recém-separada, Deborah Secco comparece a evento em São Paulo e rouba a cena com look monocromático diferentão; confira!

A atriz Deborah Secco deixou a todos de queixo caído com seu visual. Nesta quinta-feira, 11, a famosa compareceu a um evento no Expo Center Norte, em São Paulo, e roubou a cena ao apostar em um look diferentão para a ocasião.

Recém-separada de Hugo Moura, a artista exibiu toda sua beleza ao colocar o abdômen definido para jogo. Deborah apareceu de blusa de manga longa roxa, deixando a barriga de fora, que foi combinada com uma saia de babados de mesma cor. Para completar o visual, ela apostou em um lindo óculos escuros e saltos de tiras.

Este é seu primeiro compromisso público desde que anunciou a sua separação do modelo. Deborah Secco e Hugo Moura estiveram juntos por 9 anos, mas decidiram colocar um ponto final da relação na última semana. Ambos são pais de Maria Flor, de 9 anos.

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

No último dia 4, Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor, de 9 anos.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.