Yasmin Brunet eleva a temperatura com vestido ousado: "Sereia"

A modelo Yasmin Brunet arrasou na escolha do look para sair na última terça-feira, 5. Com vestido ousado, a ex-esposa do surfista Gabriel Medina elevou a temperatura das redes sociais ao publicar cliques encantadores, que deixaram seus seguidores babando.

Solteira após o fim de seu breve affair com MC Daniel, a influenciadora digital decidiu apostar em um longo vestido preto, com transparência e detalhe cintilantes por toda sua extensão. Na barriga, o modelito conta com recortes estratégicos, que deram um charme super lindo para a escolha.

"Noite fora", escreveu Yasmin, em inglês, na legenda de sua publicação. Sem resistir ao encanto, seus seguidores rasgaram elogios para a musa nos comentários. "A mulher mais bonita do Brasil", disse um fã. "Meu Deus, a sereia é desenhada, perfeição demais", disparou outro. "Quero ser assim um dia", desejou mais um. "Aí passou na fila da beleza umas 10 vezes", brincou um admirador. "Tem lógica isso não! Deus tem seus favoritos", escreveu outro.

MC Daniel e Yasmin Brunet não estariam mais juntos

Parece que o romance entre MC Daniel e Yasmin Brunet durou pouco e a relação já esfriou. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, o casal não estaria mais junto após várias aparições acaloradas em eventos, além da modelo ter conhecido a família do cantor.

Conforme apurado pelo jornalista, o casal, que não tinha até então assumido um namoro, não estão mais se relacionando. A decisão teria sido tomada pelo ex-namorado da atriz Mel Maia que está trabalhando muito.

Diante de tantos compromissos, o cantor não estaria tendo para se dedicar a influenciadora. Depois disso, a loira teria ficado desanimada. Desde então, os dois nunca mais foram vistos juntos e, inclusive, MC Daniel teria sido flagrado com uma tiktoker.

Vale lembrar que, no último dia 22, o funkeiro havia confirmado que estava acontecendo algo entre os dois, após uma série de rumores. Em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, Daniel negou que estava namorando a ex de Gabriel Medina, mas disse que estava "rolando algo especial".