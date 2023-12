Já acabou? MC Daniel e Yasmin Brunet não estariam mais juntos

Após serem flagrados juntos em vários momentos, MC Daniel e Yasmin Brunet não estariam mais juntos; cantor teria terminado

Parece que a relação esfriou entre MC Daniel e Yasmin Brunet. Segundo o Lucas Pasin, do UOL, os dois não estariam mais juntos após váriass aparições acaloradas em evento e da modelo conhecer a família do cantor.

Conforme apurado pelo jornalista, o casal, que não tinha até então assumido um namoro, não estão mais se relacionando. A decisão tgeria sido tomada pelo ex-namorado da atriz Mel Maia que está trabalhando muito.

Diante de tantos compromissos, o cantor não estaria tendo para se dedicar a influenciadora. Depois disso, a loira teria ficado desanimada e eles não estão sido mais vistos juntos. Inclusive, MC Daniel teria sido flagrado com uma tiktoker.

Nas últimas semanas, o funkeiro foi questionado sobre sua relação com a modelo no Prêmio Multishow. Após a atração, ele gravou vários vídeos revelando quais foram as alterações que fez em seu rosto.

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade.

Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima.

Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.