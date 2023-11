Tata Werneck arranca informação de MC Daniel sobre Yasmin Brunet: 'Casar'

Sem confirmar relacionamento, MC Daniel revela seus planos com Yasmin Brunet ao ser questionado por Tata Werneck

Durante o Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07, a apresentadora Tata Werneck não perdeu a oportunidade de fazer suas piadas e até de arrancar informações de alguns convidados, como fez com o cantor MC Daniel sobre sua possível affair atual, a modelo Yasmin Brunet.

Sem confirmar o relacionamento publicamente, mas postando fotos com a ex-esposa do surfista Medina e trocando comentários carinhosos na rede social, o artista, que estava namorando a atriz Mel Maia nos últimos meses, revelou os seus planos com a loira.

"Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua", disse MC Daniel ao ser questionado por Tata Werneck sobre estar apaixonado por Yasmin Brunet.

Ainda nos últimos dias, o artista postou mais uma foto com a modelo ao lado de sua família. O famoso levou a filha de Luíza Brunet para alguns aniversários de seus parentes, inclusive de sua mãe.

o mc daniel “eu vou casar e ter uma família linda igual a sua” a tata “vocês ouviram o que eu ouvir? yasmin brunet ta grávida” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #PremioMultishowpic.twitter.com/9oyTeY7EQh — ges (@gescomenta) November 8, 2023

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade.

Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima.

Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.