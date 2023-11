MC Daniel posta foto de Yasmin Brunet com sua família e recebe declaração

Namoro ou amizade? MC Daniel posta clique de Yasmin Brunet em festa de sua família e possível novo casal troca mensagens carinhosas

Após aparecer em uma festa da família de MC Daniel, a modelo Yasmin Brunet, que era casada com o surfista Gabriel Medina, declarou-se para o funkeiro na foto que ele postou dela no evento com seus entes queridos.

No aniversário da mãe do ex-namorado de Mel Maia, a filha de Luíza Brunet surgiu sorridente no registro e fortaleceu ainda mais os rumores de que estaria em um relacionamento sério com o cantor.

"Meu", escreveu ela nos comentários colocando um coração vermelho. Em reposta, o artista mostrou-se bastante apaixonado e atraído pela loira: "Doce igual bala fini".

Na noite de quarta-feira, 25, o cantor ainda levou a loira para prestigiar a festa de sua avó, na qual estava boa parte de sua família. Durante a celebração, eles posaram juntos, mas negaram o envolvimento amoroso.

Arrasta as fotos para ver MC Daniel e Yasmin Brunet juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade. Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022.

"Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima. Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.