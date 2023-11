Namoro ou amizade? Yasmin Brunet e MC Daniel são flagrados juntos

Em gravação de show, Yasmin Brunet e MC Daniel são vistos juntinhos em clima de intimidade

Sem assumirem um relacionamento para o público, Yasmin Brunet e MC Daniel foram vistos na gravação do DVD de Matheus e Kauan, em São Paulo, neste sábado, 11. Inclusive, eles chegaram juntinhos no local.

Bem próximos e íntimos, o suposto casal foi fotografado curtindo o momento trocando olhares sedutores em meio a conversinhas no pé do ouvido. A loira apareceu bem sorridente ao lado do cantor.

Usando um vestido estampado e bem decotado, a herdeira de Luíza Brunet apareceu deslumbrante para a saída em público com o ex-namorado da atriz Mel Maia. Dona de um estilo único, o artista apostou em uma regata preta e vários acessórios.

Ainda nos últimos dias, MC Daniel foi questionado sobre sua relação com Yasmin Brunet no Prêmio Multishow. Após a atração, ele gravou vários vídeos revelando quais foram as alterações que fez em seu rosto.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade.

Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima.

Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.