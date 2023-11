MC Daniel abre o jogo sobre suposto affair com Yasmin Brunet: "Algo especial"

Após rumores de um possível affair com Yasmin Brunet, MC Daniel abre o jogo sobre seu relacionamento com a modelo; confira!

Após o surgimento de vários rumores sobre um suposto novo affair, o funkeiro MC Daniel abriu o jogo sobre o seu status de relacionamento com a modelo Yasmin Brunet. Em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, o ex-namorado de Mel Maia foi sincerão e assumiu que está rolando algo com a influenciadora.

Em trecho dos bastidores da conversa, o cantor foi questionado sobre seu envolvimento com a ex de Gabriel Medina. Daniel prontamente negou estar em um relacionamento sério com Yasmin, mas admitiu que eles estão se conhecendo melhor nos últimos tempos.

Após a negativa do artista, Rodrigo Faro lhe pressionou: "Tá rolando alguma coisa legal?". Com um sorriso no rosto, o funkeiro respondeu à pergunta. "Tá rolando algo especial", disse ele, sem assumir um namoro com a modelo.

Os internautas reagiram à confissão e se divertiram com a resposta de Daniel. "Daqui uns dias tão casados, e ele ainda negando que tá pegando ela...", disse um. "Achei tendência! Negou, mas confessou…", brincou outro. "Nossa agora simmm, se não assumissem ninguém iria saber kkkkkk", disparou mais um.

Confira o trecho da entrevista:

MC Daniel se envolve em briga e mostra rosto machucado

No último dia 18, MC Daniel se envolveu em uma briga durante um passeio com seus amigos. Nas redes sociais, o funkeiro explicou o que aconteceu para seus fãs e deixou a história clara para todos. Segundo ele, na saída de um restaurante, ele parou para atender alguns fãs e foi abordado pela namorada de um rapaz, que não se agradou com a atitude e teria ofendido o cantor.

O cantor mostrou o rosto machucado e contou detalhes da confusão: "Eu já não sou um cara de briga, faz muito tempo que parei de brigar, de ser explosivo, que eu me controlo, mas tem hora que as pessoas passam dos limites e cada ação gera uma reação", iniciou.

"Eu fui comer um temaki com meus parceiros e aí tinha um playboy lá, a mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe: 'Quer tirar foto com esse otário, aí?'. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: 'O que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo".

"Eu não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece. Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo, não sei o porquê. E cada ação gera uma reação. Se quiser trocar um papo, deixar o bagulho em paz, é nóis. Eu estou me explicando para deixar tudo bem claro, que foi ele quem arrumou a confusão, foi ele quem se incomodou, foi ele quem me xingou, ele que veio até mim e que tomou a atitude de me agredir primeiro, tá ligado?", concluiu.