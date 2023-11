MC Daniel se envolve em briga, mostra rosto machucado: ‘Infelizmente merece’

MC Daniel esclareceu a confusão em seus stories e reforçou que preza pela paz

MC Daniel se envolveu em uma briga na noite de sábado, 18. Por conta da repercussão nas redes, o funkeiro resolveu explicar o que aconteceu para os seus fãs. Segundo Daniel, na saída de uma temakeria com os amigos, ele parou para atender aos pedidos de fotos de fãs. A namorada de um rapaz também pediu um clique com o artista, mas o companheiro dela não teria gostado da atitude e teria ofendido Daniel.

O cantor mostrou o rosto machucado e contou detalhes da confusão: "Oi, minha família, só me explicando desde já, tá bom? Como vocês sabem - porque eu vi que muita gente gravou lá e eu sei que vai viralizar de alguma forma - já estou explicando para que vocês não entendam errado. Eu já não sou um cara de briga, faz muito tempo que eu parei de brigar, de ser explosivo, que eu me controlo, mas tem hora que as pessoas passam dos limites e cada ação gera uma reação".

"Eu fui comer um temaki com meus parceiros e aí tinha um playboy lá, a mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe: 'Quer tirar foto com esse otário, aí?'. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: 'O que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo".

"Eu não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece. Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo, não sei o por quê. E cada ação gera uma reação. Se quiser trocar um papo, deixar o bagulho em paz, é nóis. Eu estou me explicando para deixar tudo bem claro, que foi ele quem arrumou a confusão, foi ele quem se incomodou, foi ele quem me xingou, ele que veio até mim e que tomou a atitude de me agredir primeiro, tá ligado?"

"E é só isso, só para deixar claro: eu não gosto, eu não sou um cara de briga, eu não sou um cara explosivo há muito tempo, tá bom? Não apoio esse tipo de parada, mas eu já estou me defendendo porque eu sei como as pessoas são, como as páginas funcionam, como funciona a imprensa, tá bom? Então é isso. Beijo no coração, estou em casa, estou em paz. E é nóis, estamos juntos", concluiu.

