Angélica relembra confusão com a mãe após mudança de casa: 'Não gostava'

Em entrevista à TV CARAS, Angélica relembra quando foi morar sozinha pela primeira vez no Rio de Janeiro e conta como foi a reação dos pais

Angélica (50) foi uma das 30 celebridades escolhidas para recordar suas principais capas durante as três décadas de história da CARAS Brasil. Em entrevista à TV CARAS, a apresentadora relembrou quando foi morar sozinha pela primeira vez, e ainda revelou que, na época, enfrentou uma confusão com sua mãe, Angelina Ksyvicks (80).

Ela conta que foi morar sozinha aos 22 anos, em um apartamento avaliado em milhões no Rio de Janeiro. Apesar de a família não ter gostado muito da atitude, Angélica já estava morando sem os pais em um flat há cerca de sete meses.

"Antes de eu ir para esse apartamento, eu morei sozinha em um flat. Quando eu fui para aí deu tudo certo. E aí eu estava solta, liberdade total. Era tudo o que eu queria. Minha mãe ficou muito bolada, muito nervosa, preocupada", relembra.

A apresentadora diz que sua irmã, Márcia Marbá (62), chegou a morar com ela por cerca de três meses e, depois, uma funcionária que trabalha com a família até hoje chegou a viver lá por um tempo, para a ajudar com a agenda lotada.

Porém, foi apenas no apartamento do Rio de Janeiro que passou a morar sozinha —apenas com a companhia de sua cachorrinha da época, Paixão. "Quando eu fui para o apartamento eu já estava mais acostumada, mas a minha mãe não gostava de não estar vendo ou controlando a situação. E era exatamente o que eu queria."

Hoje, ela diz que relembra da fase com alegria e que sua mãe tem a consciência que atrapalhou um pouco o processo de mudança. Apesar disso, Angélica ressalta que sua mãe acertou em todos os conselhos, tanto profissionais quanto sobre sua vida amorosa. "Ela fazia isso com toda a tranquilidade [risos]. Ela não errou nada, é quase uma Mãe Diná."

Ela ainda comenta que pretende tomar atitudes diferentes quando seus filhos, Joaquim Huck (19), Benício Huck (16) e Eva Huck (11), decidirem sair de casa. Os três são frutos do casamento com o apresentador Luciano Huck (52).

"Já estou sofrendo, a gente vive esse ciclo. Vou tentar ser diferente com os meus filhos, mas não posso dizer que não vou sofrer, sentir saudade ou ficar sem dormir. Mas, não vou atrapalhar, porque minha mãe me atrapalhou um pouquinho [risos]."

