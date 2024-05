Angélica relembra separações: 'Minha prioridade não era os relacionamentos'

Em entrevista à TV CARAS, Angélica revisitou suas capas da Revista CARAS dos últimos 30 anos e recordou sobre seus antigos relacionamentos

Angélica (50) é uma das celebridades homenageadas durante o 30º ano daCARAS Brasil. A apresentadora tem uma longa história com a revista ao longo de sua carreira. Em entrevista à TV CARAS, ela recordou sobre sua trajetória, namoros antigos e separações:"Minha prioridade não era os relacionamentos".

Durante a conversa, a apresentadora relembra que sempre teve dificuldades em terminar com suas relações. Por ter uma rotina de trabalhos muito intensa, Angélica confessa que, durante muito tempo, sua vida amorosa ficava em segundo plano.

"Eu arrastava porque, primeiro, a minha prioridade não eram os relacionamentos. Eu estava trabalhando muito. Assim como hoje, eu priorizava muito o meu trabalho. Eu só acabava quando chegava no meu limite, quando a coisa estava me incomodando. E isso não é bom, as prioridades têm que ter um equilíbrio, mas, naquela época, eu trabalhava muito", declara.

"Eu sempre tive que tomar atitude para terminar minhas relações. E deixava rolar para não ter trabalho. Horrível isso, né? Porque você tá se enganando, enganando uma outra pessoa, e enganando o seu sentimento. Porque ele está aí. Pensa: 'quem sabe lá na frente resolve' e não resolve", complementa.

Desde muito nova, Angélica teve sua vida pessoal e profissional muito exposta pela mídia. Atualmente, ela está casada com Luciano Huck(52), mas já teve outros namoros públicos. Alguns mais polêmicos, outros mais tranquilos.

TRANSFORMAÇÃO AO LONGO DOS ANOS

Revisitando suas capas da Revista CARAS, Angélica se deparou com algumas declarações que não concorda mais. A apresentadora não se reconhece em muitas dessas frases que fez no passado. Porém, como é muito bem resolvida, ela brinca com essas falas antigas.

"Você vê uma certa idade, fragilidade, leveza, estava me descobrindo. Vocês retratam as minhas inseguranças, amadurecimento e maturidade. Isso é um privilégio. Eu nunca tive problema nenhum de mudar de opinião. Porque a vida muda, ela está em movimento, a gente está andando. Não adianta você achar que vai pensar a mesma pelo resto da vida, porque não vai", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL: