Aumentando rumores de romance, MC Daniel surpreende ao visitar Yasmin Brunet no hospital

O cantor MC Daniel surgiu acompanhando Yasmin Brunet no hospital em meio à rumores de romance

Na noite desta quarta-feira, 15, Yasmin Brunet assustou seus seguidores ao revelar que está internada no hospital. A modelo alegou fortes dores na costela e foi ao hospital descobrir o que estava acontecendo. O diagnóstico é que a influenciadora está com a costela fraturada.

Para a surpresa de alguns internautas, e, aumentando rumores de um romance, MC Daniel foi visitar a loira no hospital. Em seu Instagram, Daniel surgiu ao lado de Yasmim nos bastidores de um show seu e comentou: “Depois do show, teremos que ir ao hospital, pois Yasmin está com fortes dores na costela”.

O funkeiro ainda brincou com a situação: “Portanto, iremos fazer um ultrassom costelar, raio-x, para ver o que está acontecendo na costela da Yasmin”. Apesar do bom-humor do famoso, Yasmin estava visivelmente com dores.

Porém, o ex-namorado de Mel Maia se manteve otimista e continuou a fazer brincadeiras com a situação. “Ela está fazendo uma dieta com amêndoas e alecrim dourado para poder retirar uma costela, na busca pelo padrão de beleza”, brincou.

Em suas redes sociais, Yasmin deu mais detalhes de seu diagnóstico e dos exames feitos no hospital:“Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há tantos dias. Fiz tomografia, exame de sangue, raio-x, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela”.

“Fiquei deixando para lá e estava com uma costela fraturada, o que é super perigoso porque podem acontecer outras coisas também por causa da costela fraturada. Qualquer coisa que vocês sintam no corpo de errado, procurem um médico, vão ao hospital, não fiquem em casa que nem eu fiquei achando que não ia dar nada, porque às vezes uma coisa boba pode virar muito pior”, ainda detalhou a filha de Luíza Brunet.

Reprodução: Instagram

Affair?

Os rumores de um namoro entre Daniel e Yasmin não param de circular nas redes sociais. Além de aparecerem nos perfis um do outro, a dupla já foi vista juntinha em eventos. Nessa semana, o cantor e a modelo surgiram lado a lado curtindo um show da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Recentemente, MC Daniel esteve presente no Prêmio Multishow, e a apresentadora Tata Werneck fez uma pergunta indiscreta para o famoso. A comediante perguntou se o casal estaria realmente junto. "Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua", respondeu o funkeiro.